Верховна Рада заборонила салюти та феєрверки в Україні

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Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 7438 про посилення контролю за використанням та обігом піротехнічних виробів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За це рішення проголосували 290 парламентарів. Автори документа пояснили доцільність заборони негативними наслідками війни — вибухи шкодять психологічному стану людей. Документ пропонує заборону будь-яких салютів та петард, а також їх використання під час заходів. Виняток — сценічна піротехніка класу Т1, Т2 і F1, що має низький рівень шуму, і піротехніка, яку використовують ЗСУ, поліція та рятувальники.