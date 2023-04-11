WP: Єгипет планував таємно продати росії до 40 тисяч реактивних снарядів до систем залпового вогню

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Президент Єгипту Абдель Фатах ас Сісі нещодавно наказав своїм підлеглим виготовити до 40 тисяч реактивних снарядів до систем залпового вогню для таємної доставки в росію.

Про це пише газета The Washington Post із посиланням на злиті документи американської розвідки.

Видання отримало доступ до надсекретного документа, який датований 17 лютого. Він підсумовує розмови між Сісі та високопоставленими єгипетськими військовими, а також згадує плани про поставки снарядів і пороху росії. У злитому документі цитується заява Сісі про те, що він розглядає можливість продажу «звичайних речей» Китаю, щоб звільнити місце для «великого виробництва Sakr 45» — це тип 122-мм ракети, яку виготовляють в Єгипті, вона сумісна з російською реактивною системою залпового вогню «Град».

У документі президент Сісі наказує офіційним особам зберігати в таємниці виробництво та відвантаження ракет, «щоб уникнути проблем із Заходом». У документі такой йшлося, що порох, який пропонують росіянам, вироблятимуть на заводі № 18 — це назва хімічного заводу з багаторічною історією.

Крім цього, у документі цитується міністр з виробництва озброєнь Єгипту Салах ад Дін, який сказав, що «накаже своїм людям працювати позмінно, якщо це буде необхідно, тому що це було найменше, що Єгипет міг зробити, щоб відплатити росії за раніше надану допомогу». У документі не уточнюється, у чому саме полягала попередня російська допомога. Міністр Салах ад Дін зазначив, що росіяни сказали йому, що готові «купити що завгодно».

Представник уряду США на умовах анонімності сказав: «Ми не знаємо про реалізацію цього плану. Ми не бачили, щоб це відбувалося», маючи на увазі ініціативу щодо експорту ракет.