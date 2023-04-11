Китайська компанія Alibaba презентувала власну технологію штучного інтелекту

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Reuters

Китайська Alibaba продемонструвала власну модель штучного інтелекту і заявила, що найближчим часом інтегрує її в усі застосунки компанії.

Про це пише Reuters.

Мовна модель має назву Tongyi Qianwen. Під час демонстрації вона складала листи-запрошення, планувала маршрути поїздок і консультувала покупців щодо типів косметики, які слід придбати.

Спершу Tongyi Qianwen інтегрують у DingTalk — це застосунок Alibaba для обміну повідомленнями на робочому місці. Штучний інтелект зможе підсумовувати зустрічі, писати електронні листи та проєкти ділових пропозицій. Його також додадуть до Tmall Genie — голосового помічника Alibaba. Компанія планує відкрити Tongyi Qianwen для клієнтів, щоб вони могли створювати індивідуальні мовні моделі, і вже почала реєструвати технологію.