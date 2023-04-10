Чарльз ІІІ скоротить церемонію своєї коронації

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Royal Family / Twitter

У Букінгемському палаці повідомили, що Чарльз ІІІ скоротить церемонію коронації, яка має відбутися 6 травня. Зокрема, він їхатиме до королівської церкви іншим маршрутом.

Про це пише Associated Press.

Британський монарх разом із королевою-консортом Каміллою виїдуть з Букінгемського палацу в чорному позолоченому екіпажі Diamond Jubilee, побудованому до 60-річчя Єлизавети. У ньому є опалення, кондиціонер, електричні склопідйомники та сучасна підвіска, яка забезпечить комфортнішу подорож. Ось як він виглядає:

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Маршрут завдовжки 2 кілометри пройде через Адміралтейську арку, повз Трафальгарську площу і статую Карла I та біля будівель парламенту. Об 11:00 король має прибути на релігійну службу.

Раніше Чарльз ІІІ уже заявляв, що хоче скоротити інститут монархії. Тож очікують, що коронація буде коротшою та менш екстравагантною, ніж тригодинний захід, під час якої зійшла на престол Єлизавета II.

Утім, на церемонії використають традиційні коронаційні регалії, зокрема п’ять символічних мечів, два скіпетри та перстень суверена із сапфіра з рубіновим хрестом, оправленим діамантами.

Королева-консорт Камілла вдягне корону королеви Марії та триматиме скіпетр зі слонової кістки, хоч у Великій Британії діє заборона на торгівлю виробами зі слонової кістки, а принц Вільям виступає проти незаконної торгівлі частинами тіл тварин.

Корона монарха має оправу з цільного золота вагою 2,2 кілограма, прикрашену рубінами, аметистами, сапфірами, гранатами, топазами та турмалінами, а також фіолетову оксамитову шапку та смугу з горностая. Єлизавета ІІ надягала цю корону під час своєї коронації, а тепер коштовність переробили для її сина.

Наприкінці церемонії Чарльз ІІІ перейде на легшу корону. Королівське подружжя повернеться до Букінгемського палацу тим самим шляхом, але в іншій кареті — 260-річному екіпажі, який використовувався під час кожної коронації з 1831 року.

Ця карета важить 4 тонни, її тягнутить вісім коней. Єлизавета ІІ описувала поїздку в ній як «жахливу», королева Вікторія скаржилася на її «тривожні коливання», а Вільгельм IV сказав, що це як «бути на борту корабля, який кидається в бурхливому морі».