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Фонд «Повернись живим» зібрав 325 мільйонів гривень на 25 безпілотних комплексів «ШАРК»

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Ukrspecsystems

Благодійний фонд «Повернись живим» разом із компанією ОККО зібрали 325 мільйонів гривень на 25 розвідувальних комплексів «ШАРК».

У рамках проєкту «ОКО ЗА ОКО», збір коштів на який тривав майже пʼять місяців, вдалося зібрати кошти на:

Перший розвідкомплекс «ШАРК» вже отримали аеророзвідники однієї з артилерійських бригад ЗСУ.