Китай під час військових навчань навколо Тайваню імітував удари по ключових обʼєктах острова
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Barcroft Media / Contributor / Getty Images
Під час військових навчань навколо Тайваню китайські військові імітували удари по ключових обʼєктах острова. Своїми навчаннями Пекін реагує на візит президента Тайваню до США.
Про це пише BBC.
У Китаї називають навчання «суворим попередженням». США закликають Пекін проявити стриманість.
На Тайвані розповіли, що в неділю острів облетіли майже 70 китайських літаків. Також там помітили 11 китайських військових кораблів.
Військові навчання Китаю триватимуть до понеділка. У рамках навчань планують відпрацьовувати маневри в Тайванській протоці та на північ, південь і схід від острова, залучивши морські та повітряні сили. Китай імітує блокаду острова та взяття його під контроль.
- Правляча Комуністична партія Китаю розглядає Тайвань — острів із населенням 24 мільйони — як частину своєї території. Пекін пообіцяв «воззʼєднати» острів з материковою частиною Китаю. Напруга довкола Тайваню помітно зросла у 2022 році. Президент Байден заявив, що США захищатимуть Тайвань у разі нападу Китаю.
- У січні 2023 року ЗМІ писали, що в уряді Тайваню прогнозують напад Китаю у 2027 році.