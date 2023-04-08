МВС оголосило в розшук священника, який у Хмельницькому побив військового
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук священника УПЦ МП Ігоря Слободяна, який на початку квітня побив військового в соборі міста Хмельницького.
Уранці 2 квітня в одному з храмів УПЦ МП у Хмельницькому священнослужитель і віряни побили військового Артура Ананьєва, який запитав: «Скільки ще людей має загинути, щоб ви перестали ходити в Московський патріархат?» На місце приїхала поліція, а потім порушила кримінальне провадження проти священників за фактом групового хуліганства.
- 4 квітня у Хмельницькому почалися «релігійні» сесії рад через те, що під час служби в соборі УПЦ ММП на вулиці Володимирській, 113, священнослужитель і віряни побили військового. На сесії міської ради проголосували за припинення права УПЦ МП на постійне користування землями, а у Хмельницькій області повністю заборонили діяльність УПЦ МП.