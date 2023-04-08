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В Україну вдалося повернути ще 31 дитину, яку депортувала росія.

Про це 8 квітня повідомили благодійна організація Save Ukraine та її виконавчий директор Микола Кулеба.

Із 31 дитини 24 перебували в оздоровчих таборах Євпаторії, ще семеро — у Воронежі, Ростові та в Бєлгородській області.

Троє з повернутих дітей — Віталій, Артем і Анастасія, яких вдалося повернути з депортації, розповіли, як до них ставилися в росії, пише Укрінформ. За словами Віталія, він спочатку був в одному таборі, де була більш-менш нормальна ситуація, а потім його разом з іншими дітьми перемістили в інший табір.

«У цьому другому таборі, коли я зайшов до однієї з кімнат, то там не було ні килима, ні лінолеуму — нічого, просто цемент, і стояли 3 ліжка без постелі. Ми сиділи та чекали постіль 2 години, нам її ніхто так і не приніс. Ми пішли до директорки табору, і нам сказали, що вона не зобовʼязана нічого давати казали: “Ми вам не волонтери, треба було із собою везти”», — розповів Віталій. За його словами, їх годували холодною кашею, не давали чаю і сказали, що їм потрібно було брати з собою продукти.

Також у дітей щовечора були розмови «про важливе». Наприклад, їм розповідали, що Україна — це терористи, не дозволяли телефонувати батькам, а гімн росії в таборі міг грати по 4 години, дітей просили його вивчити і «знати як свої 5 пальців».

Артем розповів, що їх лякали психлікарнею. У кімнатах вони спали на підлозі (не було ані ліжок, ані подушок — лише матраси), тому діти вкривалися куртками.

Станом на 8 квітня в Україну вдалося повернути 360 дітей.