Президент Бразилії пропонує Україні віддати росії Крим, щоб припинити війну

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Flickr / Casa de América

Президент Бразилії Лула да Сілва запропонував віддати росії окупований Крим, щоб припинити її війну проти України.

«Президент росії не може захопити територію України. Можливо, ми обговоримо Крим. Але про те, що він ще вторгся, він має подумати... Зеленський теж не може хотіти всього. Світу потрібен спокій. Ми повинні знайти рішення», — процитувало його слова видання Le Figaro.