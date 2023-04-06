Експремʼєр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі потрапив у реанімацію. Йому діагностували лейкемію

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Італійський політик, 86-річний Сільвіо Берлусконі, лежить у реанімації в Мілані через пневномію. Після госпіталізації у нього виявили лейкемію.

Про це пише Sky News з посиланням на власні джерела та італійська газета Corriere della Serra.

Прессекретар експремʼєра Паоло Руссо не заперечив інформацію медіа, але додав, що не може говорити про стан здоровʼя Берлусконі. Також не спростував повідомлення про лейкемію і другий речник політика.

Брат Берлусконі сказав, що стан експремʼєра «стабільний».