Майже 50 країн засудили росію за організацію засідання Радбезу ООН щодо «правових підстав» для викрадення українських дітей

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Flickr / Vad Z

Уже 49 країн засудили росію за організацію засідання Ради безпеки ООН, присвяченого нібито правовим підставам для викрадення українських дітей з окупованих територій України та депортації їх до рф.

У спільній заяві, яку опублікував постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, зазначено, що країни засудили дії російських військ і зауважили, що російська пропаганда та дезінформація не можуть заперечити факт відповідальності рф за депортацію українських дітей.

Росію звинуватили у зловживанні повноваженнями та привілеями постійного члена Радбезу. Також у заяві нагадали про факти — примусову депортацію понад 19 500 українських дітей до росії, розлучення їх з батьками, порушення міжнародного гуманітарного права, видачу Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт президента рф путіна і російської уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової.

Заяву підписали Андорра, Албанія, Австралія, Австрія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Канада, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Грузія, Греція, Гватемала, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Республіка Корея, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Чорногорія, Королівство Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Україна, Велика Британія та США.