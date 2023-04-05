Майже 50 країн засудили росію за організацію засідання Радбезу ООН щодо «правових підстав» для викрадення українських дітей
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Flickr / Vad Z
Уже 49 країн засудили росію за організацію засідання Ради безпеки ООН, присвяченого нібито правовим підставам для викрадення українських дітей з окупованих територій України та депортації їх до рф.
У спільній заяві, яку опублікував постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, зазначено, що країни засудили дії російських військ і зауважили, що російська пропаганда та дезінформація не можуть заперечити факт відповідальності рф за депортацію українських дітей.
Росію звинуватили у зловживанні повноваженнями та привілеями постійного члена Радбезу. Також у заяві нагадали про факти — примусову депортацію понад 19 500 українських дітей до росії, розлучення їх з батьками, порушення міжнародного гуманітарного права, видачу Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт президента рф путіна і російської уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової.
Заяву підписали Андорра, Албанія, Австралія, Австрія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Канада, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Грузія, Греція, Гватемала, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Республіка Корея, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Чорногорія, Королівство Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Україна, Велика Британія та США.
- З квітня росія головує у Радбезі ООН і вже зіткнулася з першим виявом опору — Велика Британія пішла на рідкісний крок і заблокувала онлайн-трансляцію неофіційного засідання Радбезу, яке збирались присвятити темі депортації українських дітей до росії. Там Львова-Бєлова мала розповідати «правду».
- 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії та Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у тому, що вони керували депортацією українських дітей до росії — це воєнний злочин. Дітей вивозили без дозволу родичів і України, у росії їм надавали громадянство. Для цього путін ухвалив низку указів, які спростили ці процедури, а Львова-Бєлова виконувала його розпорядження. Разом із батьками в росію могли депортувати до 150 тисяч дітей (повернути вдалось трохи понад 300). Міжнародний суд упʼяте за свою історію видає такий ордер щодо чинного президента.