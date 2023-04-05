Ексдиректору «Антонова» повідомили про підозру через знищення «Мрії»
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- Анна Холоднова
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Ексдиректору «Антонова» Сергію Бичкову повідомили про підозру. Через службову недбалість чиновника російські окупанти знищили літак Ан-225 «Мрія».
Про це повідомили у Національній поліції.
Слідство встановило, що експосадовець, незважаючи на застереження держорганів та точно знаючи про припинення страхового покриття на «Мрію», не забезпечив передислокацію літака в безпечне місце.
У результаті під час повітряної атаки російських військ на аеропорт у Гостомелі Ан-225 згорів. Сума завданих державі збитків становить понад 8,4 мільярда гривень.
Також відомо, що літак «Мрія» напередодні повномасштабного вторгнення росії в Україну був технічно справний, на аеродромі зберігалася достатня кількість авіаційного пального для виконання рейсу, а екіпаж був готовий до вильоту. Тобто були всі можливості для того, щоб евакуювати літак у німецьке місто Лейпциг, проте колишній гендиректор «Антонова» не віддав такого наказу та проігнорував доповіді та пропозиції підлеглих.
Слідчі повідомили Бичкову про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Зараз підозрюваний перебуває під вартою без можливості внесення застави. Йому загрожує до 5 років увʼязнення.
Наразі слідчі перевіряють інформацію щодо можливості евакуації ще шести літаків, у тому числі Ан-124 «Руслан», які тоді перебували в аеропорту.
- Літак Ан-225 був знищений під час ворожих обстрілів у Гостомелі. 19 березня колишній капітан літака «Мрія» Дмитро Антонов розповів, що Ан-225 можна було врятувати від ворожих обстрілів у Гостомелі, однак літак знищила безвідповідальність керівництва, в тому числі і Сергія Бичкова. Його не евакуювали, хоча була можливість. Уже 24 березня «Антонов» відкрив рахунок для збору коштів на відновлення «Мрії».
- Служба безпеки України встановила, що посадовці держпідприємства «Антонов», попри застереження державних органів, не убезпечили літак Ан-225 «Мрія» від знищення під час вторгнення росії.
- 29 березня «Укроборонпром» усунув з посади гендиректора державного підприємства «Антонов» Сергія Бичкова за підсумками службового розслідування після перевірки окремих фактів.
- 10 березня 2023 року СБУ повідомила про підозру ексдиректору «Антонова» Сергію Бичкову, начальнику безпеки Олександру Нетьосову та директору Михайлу Харченку за перешкоджання підготовці оборони аеродрому в Гостомелі.