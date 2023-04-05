Україна отримає від Польщі ще 10 винищувачів МіГ-29
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Президент Польщі Анджей Дуда під час пресконференції з Володимиром Зеленським заявив, що його країна вже передала Україні чотири винищувачі МіГ-29, ще чотири готує до відправки, а ще шість надішле незабаром. Тобто всього Україна отримає від польської сторони 14 таких винищувачів.
За його словами, літаки можуть бути передані досить скоро. Він також додав, що у Польщі ще є модернізовані та адаптовані до стандартів НАТО МіГ-29, тому в майбутньому не виключено, що Україна отримає від Польщі весь парк цих літаків.
Загалом у ВПС Польщі 28 винищувачів МіГ-29.
- 16 березня 2023 року стало відомо, що Польща і Словаччина домовилися створити коаліцію країн для передачі Україні бойових літаків. Країни погодилися передати Києву винищувачі МіГ-29, які є на озброєнні українських Військово-повітряних сил.
- 23 березня Словаччина вже передала Україні перші чотири винищувачі МіГ-29. Інші літаки передадуть найближчими тижнями. З міркувань безпеки анонсувати ці поставки не будуть. ЗМІ однак писали, що Словаччина передасть 13 МіГ-29.
- 3 квітня Польща оголосила про передачу Україні перших кількох МіГ-29, але точну кількість не називала. Тепер відомо, що їх було чотири.