Україна отримає від Польщі ще 10 винищувачів МіГ-29

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Президент Польщі Анджей Дуда під час пресконференції з Володимиром Зеленським заявив, що його країна вже передала Україні чотири винищувачі МіГ-29, ще чотири готує до відправки, а ще шість надішле незабаром. Тобто всього Україна отримає від польської сторони 14 таких винищувачів.

За його словами, літаки можуть бути передані досить скоро. Він також додав, що у Польщі ще є модернізовані та адаптовані до стандартів НАТО МіГ-29, тому в майбутньому не виключено, що Україна отримає від Польщі весь парк цих літаків.

Загалом у ВПС Польщі 28 винищувачів МіГ-29.