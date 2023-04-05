В Україні вперше винесли вирок за депортацію цивільного населення з Криму
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
В Україні вперше винесли вирок за депортацію кримчан з тимчасово окупованого півострова. Голова Армянського міського суду отримала термін у 10 років, її визнали винною в порушенні законів та звичаїв війни.
Про це Офіс генерального прокурора України повідомив 5 квітня.
З 2014 року жителі Криму мають статус людей, які перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права. Однак всупереч цьому суддя ухвалила рішення про видворення громадянина України з території Криму.
Рішення було мотивоване нібито відсутністю дозвільних документів та недотриманням «правил перебування на території російської федерації». Однак жодні додаткові дозволи «адміністрації» для проживання українців в окупованому Криму за національним законодавством не передбачені.
«Це перший в Україні вирок за депортацію цивільного населення з окупованого півострова. Свого роду прецедент у національній правовій системі», — зазначив керівник прокуратури Криму Ігор Поночовний.
- Ще три справи про аналогічні злочини розглядаються в суді. До Міжнародного кримінального суду передали три повідомлення з доказами масового видворення громадян України з тимчасово окупованого півострова, насильницького переміщення жителів Криму на материкову частину України, депортації кримських вʼязнів до місць позбавлення волі на території рф.
- Президент росії володимир путін та уповноважена з прав дітей Марія Львова-Бєлова вже отримали ордери на арешт від Міжнародного кримінального суду через депортації українських дітей. Ось що це означає.