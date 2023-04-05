Британія заблокувала онлайн-трансляцію росії на Радбезі ООН. Там Львова-Бєлова мала розповідати «правду» про депортації дітей

Новини

The Official CTBTO Photostream / Flickr

Головування росії у Раді Безпеки ООН зіткнулося з першим виявом опору — Велика Британія пішла на рідкісний крок і заблокувала онлайн-трансляцію неофіційного засідання Радбезу, яке збирались присвятити темі депортації українських дітей до росії.

Про це пише газета The New York Times.

Британське представництво при ООН заявило, що заблокувало онлайн-трансляцію, бо росія призначила свого уповноваженого з прав дітей Марію Львову-Бєлову виступити на зустрічі. Вона, як і президент росії володимир путін, отримала ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду через депортацію українських дітей.

«Їй не слід надавати платформу ООН для поширення дезінформації. Якщо вона хоче відзвітувати про свої дії, вона може зробити це у Гаазі», — заявило британське представництво.

В описі зустрічі росія писала, що її мета — «розвіяти навмисно спотворену розповідь західних ЗМІ та деяких країн про те, як росія поводиться з українськими дітьми».

Крім Львової-Бєлової, на засіданні мали виступити ще чотири російських чиновники, які займаються питанням дітей. Один із них — російський радник із гуманітарних питань в офісі Львової-Бєлової, а троє — місцеві чиновники з питань захисту дітей з окупованого Донецька.

Блокування прямої трансляції неофіційного засідання Ради Безпеки вкрай рідкісне. Минулого місяця Китай заблокував трансляцію неофіційного засідання ООН щодо порушень у Північній Кореї. Це був перший випадок, коли хтось із членів Ради заперечував проти онлайн-трансляції, для якої потрібен дозвіл усіх 15 членів Радбезу.