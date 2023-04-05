Британія заблокувала онлайн-трансляцію росії на Радбезі ООН. Там Львова-Бєлова мала розповідати «правду» про депортації дітей
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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The Official CTBTO Photostream / Flickr
Головування росії у Раді Безпеки ООН зіткнулося з першим виявом опору — Велика Британія пішла на рідкісний крок і заблокувала онлайн-трансляцію неофіційного засідання Радбезу, яке збирались присвятити темі депортації українських дітей до росії.
Про це пише газета The New York Times.
Британське представництво при ООН заявило, що заблокувало онлайн-трансляцію, бо росія призначила свого уповноваженого з прав дітей Марію Львову-Бєлову виступити на зустрічі. Вона, як і президент росії володимир путін, отримала ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду через депортацію українських дітей.
«Їй не слід надавати платформу ООН для поширення дезінформації. Якщо вона хоче відзвітувати про свої дії, вона може зробити це у Гаазі», — заявило британське представництво.
В описі зустрічі росія писала, що її мета — «розвіяти навмисно спотворену розповідь західних ЗМІ та деяких країн про те, як росія поводиться з українськими дітьми».
Крім Львової-Бєлової, на засіданні мали виступити ще чотири російських чиновники, які займаються питанням дітей. Один із них — російський радник із гуманітарних питань в офісі Львової-Бєлової, а троє — місцеві чиновники з питань захисту дітей з окупованого Донецька.
Блокування прямої трансляції неофіційного засідання Ради Безпеки вкрай рідкісне. Минулого місяця Китай заблокував трансляцію неофіційного засідання ООН щодо порушень у Північній Кореї. Це був перший випадок, коли хтось із членів Ради заперечував проти онлайн-трансляції, для якої потрібен дозвіл усіх 15 членів Радбезу.
- 1 квітня 2023 року росія почала головування в Раді Безпеки ООН. Головування в Радбезі змінюється щомісяця в порядку англійського алфавіту. До складу Радбезу входять пʼять постійних членів ООН, зокрема росія, Велика Британія, Франція, США та Китай, які мають право вето, а також 10 країн-членів на ротаційній основі. Радбез розглядає та ухвалює рішення з питань безпеки, яким зобовʼязані слідувати інші члени ООН.
- 24 лютого 2022 року росія вчинила повномасштабний напад на Україну саме під час засідання ООН. За рік великої війни члени Радбезу так і не спромоглися виключити росію зі складу організації, ба більше — не позбавили її можливості головування. Водночас рф, як постійний член Ради Безпеки ООН, має право вето на будь-яке її рішення.
- 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої при президенті рф з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у тому, що вони керували депортацією українських дітей до росії — це воєнний злочин. Дітей вивозили без дозволу родичів і України, у росії їм надавали громадянство. Для цього путін ухвалив низку указів, які спростили ці процедури, а Львова-Бєлова виконувала його розпорядження. Разом із батьками в росію могли депортувати до 150 тисяч дітей (повернути вдалось трохи понад 300). Міжнародний суд упʼяте за свою історію видає такий ордер щодо чинного президента.