У Полтавській області з 5 квітня скорочують комендантську годину

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У Полтавській області знову скорочують комендантську годину — від 5 квітня вона триватиме з 00:00 до 04:00. У березні вона починалась о 23:00 і закінчувалась о 04:00.

«Цей крок назустріч бізнесу, який працює, зокрема, у сферах громадського харчування й торгівлі, щоб заклади могли подовжити роботу, а працівники — дістатися додому», — заявив голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Під час комендантської години заборонено бути на вулиці та в інших громадських місцях, за винятком сигналу повітряної тривоги, коли людям рекомендовано проходити до бомбосховищ.