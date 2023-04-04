У Великій Британії TikTok оштрафували на £12,7 мільйона через використання даних дітей

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Flickr / Solen Feyissa

У Великій Британії TikTok оштрафували на £12,7 мільйона ($15,86 мільйона) через неправомірне використання даних дітей.

Про це пише BBC.

Розслідування виявило, що застосунок порушував британський закон про захист даних у період з травня 2018 року по липень 2020 року. У вересні 2022 року Управління уповноваженого з інформації Великої Британії (ICO) надіслало TikTok повідомлення про намір — передвісник потенційного штрафу.

За оцінками ICO, у 2020 році TikTok дозволив близько 1,4 мільйона британських дітей віком до 13 років використовувати свою медіаплатформу, попри те що правила соцмережі забороняють дітям цього віку створювати акаунти.

Закон Великої Британії про захист даних зобовʼязує платформи, які використовують особисті дані для надання інформації дітям до 13 років, отримати згоду батьків.