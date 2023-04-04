Росіянам заборонили купувати нерухомість у Литві. Винятки зробили лише для трьох категорій громадян
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- Ліза Бровко
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Getty Images / SilvanBachmann
Сейм Литви заборонив російським громадянам і юридичним особам з рф купувати нерухомість у країні. Таке рішення підтримали 73 депутати, утрималися 34 і ще 13 проголосували проти.
Про це пише пресслужба Сейму.
Винятки стосуються росіян, які мають посвідку на постійне проживання чи дозвіл на тимчасове, а також тих, хто стає власником нерухомості у спадок.
Литовський сейм ухвалив Закон про обмежувальні заходи щодо росіян через вторгнення рф в Україну та з метою захисту інтересів національної безпеки й зовнішньої політики країни.
- Лише за 2022 рік, за даними Центру реєстрів Литви, росіяни купили в країні 699 обʼєктів нерухомості.
- Минулого року голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що його країна не надаватиме притулку громадянам росії, які тікають від мобілізації. Він вважає, що росіяни повинні боротися проти диктатури путіна, тому Литва не прийматиме тих, хто хоче уникнути відповідальності.
- Литва заморозила €77,88 мільйона коштів російських компаній і €8,9 мільйона білоруських коштів.