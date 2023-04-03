NBC News: Китайський аеростат, який літав над США, все ж зміг зібрати розвідувальну інформацію

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Китайська повітряна куля-шпигун, що літала над США, змогла зібрати розвіддані з кількох секретних американських військових обʼєктів.

Про це йдеться в розслідуванні NBC News із посиланням на двох чинних та одного колишнього американського посадовця.

За словами цих трьох чиновників, Китай зміг керувати повітряною кулею, щоб вона зробила кілька прольотів над деякими обʼєктами і передавала зібрану інформацію до Пекіну в режимі реального часу. Розвідувальні дані аеростат зміг отримати в основному з електронних сигналів від систем озброєння або з повідомлень від персоналу бази.

Три чиновники заявили, що Китай міг би зібрати набагато більше розвідувальних даних із секретних обʼєктів, якби не зусилля адміністрації Байдена.

Повітряна куля мала механізм самознищення, який Китай міг дистанційно активувати, однак цього не зробив: або через несправність механізму, або в Китаї вирішили не запускати його.

Китай неодноразово заявляв, що повітряна куля була безпілотним цивільним дирижаблем, який випадково відхилився від курсу, і що США надто гостро відреагували, збивши її.