Польща передала Україні перші кілька винищувачів МіГ-29
- Автор:
- Ліза Бровко
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Представник президента Польщі Марчін Пшидач заявив, що перші винищувачі МіГ-29 уже передали для України. Точна кількість залишається невідомою.
Про це він сказав в етері RMF FM.
Процес передачі першої частини літаків для України вже завершився. Українські військові отримали декілька польських винищувачів МіГ-29.
Пшидач додав, що Польща та Україна будуть говорити і про можливу подальшу військову підтримку.
- 16 березня стало відомо, що Польща і Словаччина домовилися створити коаліцію країн для передачі Україні бойових літаків. Країни погодилися передати Києву винищувачі МіГ-29, які є на озброєнні українських Військово-повітряних сил. Польща найближчими днями мала передати чотири літаки — решту обіцяють надати протягом року. Загалом у ВПС Польщі 28 винищувачів МіГ-29.
- 23 березня Словаччина вже передала Україні перші чотири винищувачі МіГ-29. Інші літаки передадуть найближчими тижнями. З міркувань безпеки анонсувати ці поставки не будуть.