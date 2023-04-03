Міністр Михайло Федоров: Розсилати повістки через месенджери зараз технічно неможливо

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Кузьмін Олександр / «Бабель»

Розсилати повістки військовозобовʼязаним через месенджери зараз технічно неможливо.

Про це в інтервʼю Liga.net розповів віцепремʼєр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він коментував слова нардепа Федора Веніславського, який напередодні заявив, що у Раді розглядають можливість надсилання повісток через месенджери.

«Я думаю, або він [Федір Веніславський] некоректно висловився, або просто це вирвано з контексту. Не думаю, що це серйозне політичне бачення. Це неможливо зробити, поки немає якісного реєстру військовозобовʼязаних, а до ідентифікатора реєстру не привʼязаний верифікований номер телефону. А у нас немає верифікації номера телефону та особи в державі. Я навіть не говорю зараз про Конституцію та постанови. Чисто технічно це неможливо зробити умовно в цьому році», — пояснив Михайло Федоров.

У січні Федоров розповідав, що у «Дії» повісток не буде, а розробку електронного військового квитка ще не починали.