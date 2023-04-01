Намісника Лаври Павла відправили під домашній арешт на два місяці

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Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН

Шевченківський районний суд відправив намісника Києво-Печерської лаври від УПЦ МП Павла під домашній арешт на 60 днів. Він також носитиме електронний браслет.

Про це пише «Громадське».

Крім цього, Павлу заборонили доступ до соцмереж. Це означає, що він не зможе проводити богослужіння дистанційно. Відбуватиме домашній арешт він у селі Вороньків Київської області.

Перед тим суд вирішив перенести засідання на ранок понеділка через погане самопочуття Павла. Але потім змінив своє рішення і продовжив засідання в суботу ввечері.