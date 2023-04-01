Суд переніс засідання з обрання запобіжного заходу наміснику Лаври Павлу

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Шевченківський районний суд Києва переніс засідання з обрання запобіжного заходу наміснику Києво-Печерської лаври від УПЦ МП Павлу.

Про це пише Укрінформ.

Павло поскаржився в суді на погане самопочуття. Тому засідання суду продовжать у понеділок о 9-й ранку.