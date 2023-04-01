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Зеленський затвердив санкції проти експрезидента «Мотор Січі» Вʼячеслава Богуслаєва та ще низки росіян

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Прилепа Олександр / УНІАН

Президент Володимир Зеленський 1 квітня ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України про запровадження санкцій проти експрезидента «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва та низки росіян. Санкції діятимуть 10 років.

Про це йдеться в указах глави держави № 191/2023 та № 192/2023.

До списку потрапили кілька українців та понад 200 росіян. Загалом санкції введені проти 273 людей і 380 юридичних осіб, зокрема Богуслаєва, якого підозрюють у державній зраді.

Санкції включають:

22 жовтня 2022 року СБУ затримала вже колишнього президента «Мотор Січі» Вʼячеслава Богуслаєва. Його підозрюють у держзраді. За даними слідства, він і начальник департаменту зовнішньоекономічної діяльності постачали росії авіадвигуни для бойових гелікоптерів — навіть після повномасштабного вторгнення. Наразі Богуслаєв перебуває в СІЗО.