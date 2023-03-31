Bloomberg: ЄС не змінюватиме цінової межі на російську нафту

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John Cameron / Unsplash

Європейський Союз не планує змінювати цінову межу на російську нафту під час перегляду. Її залишать на рівні $60 за барель.

Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Європейська комісія розіслала країнам-членам інформацію, що така цінова межа ефективно обмежує доходи Кремля і не впливає на світовий нафтовий ринок. Тому переглядати ціну поки не будуть.

Також там заявили, що більшість країн «Великої сімки» теж неготові знижувати цінову межу.

В основу такої оцінки ліг звіт Міжнародного енергетичного агентства. Там заявили, що цінова межа досягла своїх цілей для скорочення доходів росії і не спричинила різкого зростання цін на нафту у світі.