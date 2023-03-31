Bloomberg: ЄС не змінюватиме цінової межі на російську нафту
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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John Cameron / Unsplash
Європейський Союз не планує змінювати цінову межу на російську нафту під час перегляду. Її залишать на рівні $60 за барель.
Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.
Європейська комісія розіслала країнам-членам інформацію, що така цінова межа ефективно обмежує доходи Кремля і не впливає на світовий нафтовий ринок. Тому переглядати ціну поки не будуть.
Також там заявили, що більшість країн «Великої сімки» теж неготові знижувати цінову межу.
В основу такої оцінки ліг звіт Міжнародного енергетичного агентства. Там заявили, що цінова межа досягла своїх цілей для скорочення доходів росії і не спричинила різкого зростання цін на нафту у світі.
- 4 лютого Рада Євросоюзу офіційно затвердила обмеження цін на нафтопродукти, які експортуються або походять з рф. Гранична ціна російських нафтопродуктів зі знижкою (наприклад, мазут) наразі становить $45 за барель, а для преміальних продуктів, як-от дизельного пального — $100. Це максимальні ціни, за якими дозволено перевозити морем до третіх країн нафтопродукти з рф. Вони почали діяти з 5 лютого 2023 року.
- Європейський Союз 6 жовтня 2022 року затвердив восьмий пакет санкцій проти росії. Він містить заборону на імпорт російської продукції на €7 мільярдів і обмеження цін на нафту.