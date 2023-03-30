США ввели санкції проти громадянина Словаччини, який координував поставки зброї з КНДР до росії

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Марієнко Андрій / УНІАН

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти громадянина Словаччини Ашота Мкртичева, який сприяв поставкам з Північної Кореї до росії.

За даними OFAC, із кінця 2022 року до початку 2023 року Мкртичев працював з північнокорейськими посадовцями, щоб отримати понад два десятки видів зброї та боєприпасів для росії в обмін на комерційний літак, сировину та інші товари.

Переговори Мкртичева свідчать, що росія вже підготувалася до запропонованої угоди. Він також передавав посадовцям КНДР інформацію від російських чиновників і розшукував комерційний літак, який можна було б відправити до Північної Кореї.