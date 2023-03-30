США ввели санкції проти громадянина Словаччини, який координував поставки зброї з КНДР до росії
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- Анна Холоднова
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Марієнко Андрій / УНІАН
Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти громадянина Словаччини Ашота Мкртичева, який сприяв поставкам з Північної Кореї до росії.
За даними OFAC, із кінця 2022 року до початку 2023 року Мкртичев працював з північнокорейськими посадовцями, щоб отримати понад два десятки видів зброї та боєприпасів для росії в обмін на комерційний літак, сировину та інші товари.
Переговори Мкртичева свідчать, що росія вже підготувалася до запропонованої угоди. Він також передавав посадовцям КНДР інформацію від російських чиновників і розшукував комерційний літак, який можна було б відправити до Північної Кореї.
- 5 вересня 2022 року газета The New York Times із посиланням на розсекречені дані американської розвідки повідомила, що росія купує снаряди для артилерії та ракети малої дальності у Північної Кореї. Згодом у Білому домі також заявили, що мають дані про плани росії закупити у Північної Кореї мільйони боєприпасів для артилерії та ракети малої дальності.
- На початку листопада 2022 США офіційно звинуватили КНДР у таємних поставках до росії артилерійських снарядів. Згодом супутник зафіксував поїзд на маршруті до рф, який кілька років не функціонував.
- Наприкінці грудня 2022 року агентство Reuters писало, що російська «ПВК Вагнера» отримала партію зброї з Північної Кореї.