Двох підозрюваних у справі про «пʼяні вечірки» випустили під заставу
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Національна поліція
Двоє підозрюваних учасників вечірок у Києві, де знущалися з непритомних і пʼяних дівчат, вийшли під заставу по 402 тисячі гривень кожен.
Про це у коментарі Hromadske розповіла речниця Київської обласної прокуратури Олена Ковальова.
Ідеться про Ярослава Домбровського та Олега Захара. Першого підозрюють у розповсюдженні порнографічного контенту, а другого — у сексуальному насиллі.
Всього в справі троє фігурантів. Третій — Андрій Ярина, якого називають організатором і підозрюють у сексуальному насиллі та розповсюдженні порнографічного контенту. Його арештували без права на заставу.
- Наприкінці січня стало відомо, що в Києві хлопці влаштовували вечірки з дівчатами, на яких накачували їх алкоголем та транквілізаторами, від чого дівчата непритомніли. Хлопці знімали порновідео та поширювали їх у соцмережах.
- 1 лютого поліція прийшла з обшуками до організаторів цих вечірок, повідомила про підозру двом з них, ще шестеро учасників вечірки отримали повістки до військкомату.
- 3 лютого Шевченківський райсуд Києва арештував Ярослава Домбровського та Андрія Ярину, 24 березня — Олега Захара.