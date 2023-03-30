Двох підозрюваних у справі про «пʼяні вечірки» випустили під заставу

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Національна поліція

Двоє підозрюваних учасників вечірок у Києві, де знущалися з непритомних і пʼяних дівчат, вийшли під заставу по 402 тисячі гривень кожен.

Про це у коментарі Hromadske розповіла речниця Київської обласної прокуратури Олена Ковальова.

Ідеться про Ярослава Домбровського та Олега Захара. Першого підозрюють у розповсюдженні порнографічного контенту, а другого — у сексуальному насиллі.

Всього в справі троє фігурантів. Третій — Андрій Ярина, якого називають організатором і підозрюють у сексуальному насиллі та розповсюдженні порнографічного контенту. Його арештували без права на заставу.