Очільник МОК Томас Бах підтримав повернення спортсменів із Білорусі та росії на Олімпіаду під нейтральним прапором

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Reuters / «Бабель»

Голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах підтримав повернення російських та білоруських спортсменів на Олімпійські ігри. Вони зможуть виступати лише під нейтральним прапором.

Як пише RND, питання допуску до Олімпіади-2024 атлетів з росії та Білорусі буде розглядатися пізніше. Наразі є лише рекомендації.

Атлети з паспортами росії та Білорусі мусять змагатися лише як індивідуальні нейтральні атлети. Команди від цих двох країн не можуть змагатися. Спортсмени не повинні підтримувати війну проти України. До змагань не допускатимуть спортсменів, які мають стосунок до військових організацій рф або є членами військових спортклубів. Підсанкційних до змагань та участі в заходах не допускають. Усі допущені атлети мусять виконати антидопінгові правила.

Україна та ще кілька країн Європи погрожують бойкотувати Олімпійські ігри 2024 року в Парижі, якщо туди пустять росіян та білорусів. Сам Бах заявив, що неможливо ухвалити рішення, яке сподобається всім.