Верховний суд виправдав ексміністра інфраструктури Омеляна

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Гонтар Володимир / УНІАН

Верховний суд України виправдав колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Його звинувачували в тому, що він видав наказ, який зменшив надходження до держбюджету.

Про це сам Омелян написав у своєму Facebook.

«Щодо моєї справи: рішення кінцеве, перегляду не підлягає, я повністю виправданий обома інстанціями ВАКС і Верховним судом», — зазначив він.

Також Омелян розкритикував антикорупційні органи і висловив сподівання, що в НАБУ проведуть незалежний аудит з приводу його справи.