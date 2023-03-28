Nokia хоче розгорнути 4G-інтернет на Місяці вже цього року

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viasat.com / «Бабель»

Фінська технологічна компанія Nokia планує запустити технологію 4G-інтернет на Місяць уже цьогоріч, щоб створити умови для перебування людей на супутнику Землі та збільшити кількість відкриттів, пришвидшивши передачу даних.

Про це пише CNBC.

За словами гендиректора Nokia Пекки Лундмарка, 4G використовуватимуть у межах місії NASA Artemis-3, під час якої на Місяць планують висадити людей.

Мережа буде живитися від оснащеної антеною базової станції, що зберігається в посадковому модулі Nova-C, а також від супутнього місяцехода на сонячних батареях. Між ними буде встановлено LTE-зʼєднання.

Інфраструктура мережі приземлиться на кратер Шеклтон, що простягається уздовж південного краю Місяця.