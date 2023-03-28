США підтримали створення спецтрибуналу для росії, але в межах української судової системи. Україна хоче Міжнародний трибунал

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Пресслужба президента України

Пані посол з питань глобального кримінального правосуддя Держдепу США Бет Ван Скаак заявила, що Вашингтон вважає найкращим варіантом створення інтернаціоналізованого суду в межах української судової системи.

Про це пише Voice of America.

Такий суд залучатиме міжнародний персонал, зокрема суддів, прокурорів, розслідувачів, адвокатів тощо. Разом із цим суд може розміщуватися в Європі, аби «зміцнити європейську орієнтацію України, міжнародну легітимність такої інституції […], сприяти наданню допомоги сильними державами, які віддані розслідуванню злочину агресії», а також він «демонструватиме лідерство України в забезпеченні відповідальності за злочин агресії повністю в межах національної юридичної системи».

До того ж такий гібридний суд не потребуватиме резолюції Генеральної Асамблеї ООН про створення нової незалежної міжнародної інституції. Утім, міжнародного консенсусу з цього питання поки що немає.

Україна наполягає на Міжнародному спецтрибуналі, до складу якого входили б іноземні судді, а у його створенні брала участь ООН. Гібридний суд у межах української судової системи викликає низку запитань, наприклад, чи зможе такий суд подолати імунітет путіна як президента, або чиїм іменем виноситимуть вироки.