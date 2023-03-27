Криголам «Ноосфера» привіз на станцію «Академік Вернадський» 28 експедицію українських полярників

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Національний антарктичний науковий центр / Facebook

На станцію «Академік Вернадський» на борту криголама «Ноосфера» прибула команда 28-ї української антарктичної експедиції.

Шлях з чилійського порту Пунта-Аренас до станції тривав пʼять діб. Криголам успішно пройшов через найбурхливішу в світі протоку Дрейка.

На судні приїхав величезний запас їжі, різноманітних речей та пального на цілий рік. Рельєф дна не дозволяє криголаму пришвартуватися біля острова Галіндез, тож усі вантажі перевозитимуть на невеликих човнах.

Далі науковці розвантажуватимуть корабель та передаватимуть справи від однієї експедиції до іншої. Після цього зимівники та зимівниці 27-ї української експедиції вирушать додому, а учасники 28-ї залишаться працювати в Антарктиці на рік.

Нова команда полярників вивчатиме геофізику, метеорологію та біологію Антарктики, а також підтримуватиме життєдіяльність станції.