Китай відреагував на плани росії розмістити ядерну зброю в Білорусі
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / Kyodo News / Contributor
Китай відреагував на заяву президента росії путіна про плани розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю.
Представниця Міністерства закордонних справ Мао Нін нагадала, що в січні минулого року лідери п’яти держав-володарів такої зброї виступили зі спільною заявою, вказавши, що ядерну війну не можна виграти.
«Слід уникати воєн між державами, які мають ядерну зброю, і знижувати стратегічні ризики», — заявила Нін, додавши, що питання війни росії проти України має вирішуватися дипломатичним шляхом.
Прямо росію китайська сторона не засудила за такі погрози.
- 25 березня путін заявив, що росія передала білоруській армії ракетний комплекс «Іскандер», здатний нести ядерну зброю, і планує до 1 липня закінчити на білоруській території будівництво спеціального сховища для ядерних боєзарядів.
- У США та Німеччині заяву путіна назвали ескалацією, однак Вашингтон поки що не бачить ознак переміщення російської ядерної зброї до Білорусі.
- Міністерство закордонних справ України вимагає екстрено скликати засідання Ради безпеки ООН, а верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель пообіцяв росії санкції за ядерний шантаж.