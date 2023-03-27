Китай відреагував на плани росії розмістити ядерну зброю в Білорусі

Новини

Getty Images / Kyodo News / Contributor

Китай відреагував на заяву президента росії путіна про плани розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю.

Представниця Міністерства закордонних справ Мао Нін нагадала, що в січні минулого року лідери п’яти держав-володарів такої зброї виступили зі спільною заявою, вказавши, що ядерну війну не можна виграти.

«Слід уникати воєн між державами, які мають ядерну зброю, і знижувати стратегічні ризики», — заявила Нін, додавши, що питання війни росії проти України має вирішуватися дипломатичним шляхом.

Прямо росію китайська сторона не засудила за такі погрози.