В Амстердамі відкрили першу у світі артгалерею з картинами, створеними штучним інтелектом

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Instagram / constantbrinkman

Перша у світі художня галерея з картинами, що створив штучний інтелект (ШІ), відкрилася в Dead End Gallery в Амстердамі, Нідерланди.

Про це пише EBU.

В Dead End Gallery показують цифрові картини й інтерактивні інсталяції, «намальовані» художниками, що їх теж створив штучний інтелект. Наприклад, у галереї є роботи ШІ-художниці Іріси Нови. Для цього програмісти замовляли спеціальне програмне забезпечення.

Ціна такого мистецтва в Dead End Gallery коливається в межах від $3—10 тисяч.

Instagram / constantbrinkman

Instagram / constantbrinkman

Instagram / constantbrinkman

Instagram / constantbrinkman

Instagram / constantbrinkman

Утім, за словами власника артгалереї Константа Брінкмана, хоч картини дійсно унікальні, проте не бездоганні. Він зауважив, що на багатьох роботах руки в людей мають шість пальців.

Чимало художніх експертів вважає таку тенденцію шахрайським фарсом, який порушує авторські права, тоді як інші роздумують над тим, чи насправді картини, створені ШІ, це мистецтво.