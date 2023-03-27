З прифронтової Авдіївки вирішили евакуювати комунальників
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Reuters
З прифронтового міста Авдіївка Донецької області вирішили евакуювати комунальників. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш.
Він закликав цивільних також виїжджати. За його словами, незабаром у місті вимкнуть мобільний звʼязок, аби деякі місцеві не передавали росіянам інформацію. Також будуть проблеми з генераторами, адже виїдуть комунальники.
В Авдіївці залишається близько двох тисяч людей, серед них — шестеро дітей. Востаннє світло там було 14 травня 2022 року (води і тепла також немає).
- 23 березня стало відомо, що з прифронтових Вугледару, Великої Новосілки, Часового Яру Донецької області евакуювали всіх дітей. В інших містах і селах ще залишаються діти, евакуація триває.
- 7 березня уряд схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій, насамперед з Бахмуту. Вона відбувається за супроводом одного з батьків, людини, яка їх замінює, або іншого законного представника. Пізніше голова Бахмуту Олександр Марченко заявив, що вивезти людей дуже важко, оскільки дороги прострілюютсья. Саме через це дітей поки не вивозять.