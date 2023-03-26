Білий дім не бачить ознак переміщення російської ядерної зброї до Білорусі
- Автор:
- Анна Холоднова
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Win McNamee / Staff
У Білому домі не бачать жодних ознак того, що росія розміщує ядерну зброю в Білорусі.
Про це пише CNN.
Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що за цим доведеться спостерігати і дивитися, до чого це призведе.
«Ми не бачили жодних ознак того, що він [президент рф володимир путін] виконав цю обіцянку і перемістив будь-яку ядерну зброю», — сказав Кірбі.
- Російський диктатор путін заявив, що росія 1 липня планує закінчити будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї в Білорусі та вже передала білоруській армії ракетний комплекс «Іскандер», здатний нести таку зброю.
- За його словами, Лукашенко давно порушує питання про розміщення в Білорусі російської тактичної ядерної зброї. Путін каже, що США давно розмістили таку зброю в низці країн, тому в проханні Білорусі «немає нічого незвичайного».
- У США та Німеччині відреагували на плани росії розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю. Там назвали це ескалацією та ядерним залякуванням.
- Міністерство закордонних справ України вимагає екстрено скликати засідання Ради Безпеки ООН через такі наміри росії, а верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель пообіцяв росії санкції за ядерний шантаж.