Суд арештував Олега Захара — третього фігуранта у справі «пʼяних вечірок»

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​Суд відправив під варту третього фігуранта справи про «п’яні вечірки» — Олега Захара, підозрюваного в імовірному сексуальному насильстві. Як альтернативу він може внести заставу у 402 тисячі гривень.

Про це пише видання Watchers.Media.

Суд проводив слухання в закритому режимі. Прокуратура наполягала на триманні Захара під вартою. Водночас адвокат підозрюваного просив повністю відмовити в задоволенні клопотання.

На слухання прийшли люди з числа групи підтримки підозрюваного. Четверо з них подали заяви про взяття Захара на поруки.

Двох інших організаторів «пʼяних вечірок» — Андрія Ярину та Ярослава Домбровського — поліція затримала на початку лютого 2023. Їм загрожує до 7 років вʼязниці. Наразі за клопотанням прокуратури Ярина і Домбровський перебувають під вартою.

Нагадаємо, 22 березня Олегу Захару повідомили про підозру в сексуальному насильстві, вчиненому групою осіб (ч. 3 ст. 153 КК України).