Bloomberg: ПАР хоче уникнути виконання ордера на арешт путіна
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- Ліза Бровко
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Getty Images / Atlantide Phototravel
Ордер на арешт путіна, якого звинувачують у воєнних злочинах, змусив Південно-Африканську Республіку вести юридичні консультації, адже країна не хоче виконувати таке рішення Міжнародного кримінального суду (МКС).
Про це пише Bloomberg.
За словами двох чиновників з Міністерства міжнародних справ, арешт путіна в ПАР малоймовірний навіть попри те, що країна підписала й ратифікувала Римський статут, тобто зобовʼязана виконувати рішення МКС.
Також вони додали, що Південно-Африканська Республіка шукає варіанти, щоб уникнути виконання ордеру на арешт російського президента.
- Активні юридичні консультації з цього приводу спричинені тим, що в серпні в ПАР відбудеться саміт групи БРІКС, до якої входить рф. Туди має приїхати й сам путін.
- Утім, не тільки ПАР не хоче арештовувати путіна — Угорщина офіційно заявила, що не заарештовуватиме його, якщо той навідається до них у країну. Там кажуть, що відповідно до угорської правової системи Будапешт не має законних підстав арештовувати російського президента, хоча Угорщина підписала і ратифікувала Римський статут.
- ПАР у 2015 році вже відмовлялася виконати ордер МКС, коли до країни приїздив президент Судану Омар аль-Башир. Після критики тодішній лідер ПАР Джейкоб Зума навіть пропонував вийти з МКС.