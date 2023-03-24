Уряд Китаю запевняє, що не вимагає від TikTok передавати дані користувачів
- Автор:
- Ліза Бровко
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Flickr / Solen Feyissa
Китайський уряд заявив, що не вимагає від TikTok та її материнської компанії ByteDance передавати особисті дані іноземних користувачів.
Про це пише AFP.
За словами речника Міністерства закордонних справ Мао Ніна, країна «ніколи не вимагала і не буде вимагати від компаній або окремих осіб збирати або надавати дані, розташовані в чужій країні», а «уряд США поки що не надав жодних доказів того, що TikTok становить загрозу для їхньої національної безпеки».
Західні ЗМІ, однак, писали, що прокуратура американського штату Вірджинія нібито запросила у ByteDance інформацію про спроби отримати доступ до персональних даних, а ФБР вже провело кілька допитів.
- Гендиректор TikTok Шу Цзі Чу днями надіслав до комітету Палати представників США лист, у якому доводив, що соцмережа ніколи не передавала уряду Китаю персональні дані американців, а материнська компанія ByteDance не контролюється жодним урядом.
- TikTok фактично підозрюють у шпигунстві на користь китайської влади, через що в США розглядають заборону застосунку на своїй території, якщо китайські власники не відмовляться від своїх часток у компанії. До того ж TikTok активно забороняють у держструктурах країн Заходу, зокрема, у Канаді, Британії, ЄС, Індії та Новій Зеландії.
- ЗМІ писали, що на тлі заяв про заборону TikTok у США керівництво компанії почало переговори про продаж соцмережі. TikTok нібито вивчає й ті угоди, які розглядалися за часів Дональда Трампа. У 2020 році продаж обговорювали з виробником програмного забезпечення Oracle і мережею Walmart. Водночас представник TikTok назвав цю інформацію «стовідсотковою брехнею», а китайська ByteDance, яка володіє соцмережею, не коментувала це.