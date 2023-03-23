World Athletics заборонила трансгендерним спортсменкам брати участь у міжнародних жіночих турнірах
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Скриншот / Youtube
Всесвітня керівна організація в легкій атлетиці World Athletics заборонила трансгендерним спортсменкам брати участь у жіночій категорії на міжнародних змаганнях.
Про це організація заявила 23 березня.
Від 31 березня жодна трансгендерна спортсменка, яка пережила чоловіче статеве дозрівання, не буде допущена до участі в жіночих змаганнях світового рейтингу. Однак Рада організації погодилася створити робочу групу на 12 місяців для подальшого розгляду питання про включення трансгендерів.
Раніше трансгендерним спортсменкам потрібно було підтримувати рівень тестостерону нижче за 2,5 нмоля на літр крові протягом 24 місяців, щоб мати право брати участь у міжнародних змаганнях у жіночій категорії.
«Ми не кажемо ні назавжди», — зазначив президент організації Себастьян Коу і додав, що це рішення «продиктоване всеосяжним принципом захисту жіночої категорії».
Світова рада з легкої атлетики також проголосувала за зниження кількості тестостерону в крові для спортсменів із різницею у статевому розвитку (DSD). Для участі в міжнародних змаганнях у жіночій категорії в будь-якому вигляді такі спортсмени повинні будуть протягом двох років мати рівень тестостерону в крові нижче за 2,5 наномоля на літр (раніше було до пʼяти).
- На Олімпійських іграх 2021 року новозеландська важкоатлетка Лорел Хаббард стала першим трансгендером в історії Олімпійських ігор. Під час змагань вона не змогла утримати гриф із вагою 120 кг та двічі по 125 кг, штанга завалювалась їй за голову. Спортсменка виконала всі умови політики Міжнародного олімпійського комітету (МОК) для тих, хто змінює стать. Вона також відповідає всім встановленим стандартам. Багато спортсменів називали несправедливою участь Хаббард у змаганнях, вважаючи, що вона має природну перевагу за фізіологією та силою.
- Пізніше Спортивна рада Британії заявила, що у трансгендерів є фізичні переваги, а деякі види змагань треба зробити «справедливими».