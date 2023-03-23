World Athletics заборонила трансгендерним спортсменкам брати участь у міжнародних жіночих турнірах

Новини

Скриншот / Youtube

Всесвітня керівна організація в легкій атлетиці World Athletics заборонила трансгендерним спортсменкам брати участь у жіночій категорії на міжнародних змаганнях.

Про це організація заявила 23 березня.

Від 31 березня жодна трансгендерна спортсменка, яка пережила чоловіче статеве дозрівання, не буде допущена до участі в жіночих змаганнях світового рейтингу. Однак Рада організації погодилася створити робочу групу на 12 місяців для подальшого розгляду питання про включення трансгендерів.

Раніше трансгендерним спортсменкам потрібно було підтримувати рівень тестостерону нижче за 2,5 нмоля на літр крові протягом 24 місяців, щоб мати право брати участь у міжнародних змаганнях у жіночій категорії.

«Ми не кажемо ні назавжди», — зазначив президент організації Себастьян Коу і додав, що це рішення «продиктоване всеосяжним принципом захисту жіночої категорії».

Світова рада з легкої атлетики також проголосувала за зниження кількості тестостерону в крові для спортсменів із різницею у статевому розвитку (DSD). Для участі в міжнародних змаганнях у жіночій категорії в будь-якому вигляді такі спортсмени повинні будуть протягом двох років мати рівень тестостерону в крові нижче за 2,5 наномоля на літр (раніше було до пʼяти).