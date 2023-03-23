Попри ордер Міжнародного кримінального суду Угорщина не заарештовуватиме путіна

Новини

picture alliance / Contributor

Угорщина не заарештовуватиме путіна, якщо той вʼїде в країну. Будапешт вважає, що рішення МКС про видачу ордера на арешт президента рф сприятиме ескалації.

Про це заявив голова апарату премʼєр-міністра Угорщини Гергелі Гуляш, передає Reuters.

Гуляш зазначив, що відповідно до угорської правової системи у Будапешта немає законних підстав арештовувати російського президента, хоча Угорщина підписала і ратифікувала Римський статут.

Тобто Угорщина формально схвалила статут, але не змінила законодавство для його впровадження.

«Ми можемо послатись на угорський закон і на його підставі не можемо заарештувати президента росії», — сказав Гуляш.

Він також сказав, що уряд Угорщини ще «не сформував позицію» щодо ордера на арешт путіна.

«Ці рішення не найвдаліші, оскільки вони ведуть до подальшої ескалації, а не до миру, це моя особиста субʼєктивна думка», — додав Гуляш.