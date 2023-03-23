Білий дім назвав ідіотом російського пілота, якого Шойгу нагородив за атаку на американський безпілотник
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- Костя Андрейковець
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Reuters / «Бабель»
Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі назвав ідіотом російського пілота винищувача Су-27, якого міністр оборони рф Сергій Шойгу нагородив «Орденом мужності» за атаку на американський розвідувальний безпілотник MQ-9 Reaper.
Його слова наводить пресслужба Білого дому.
«Уявлення не маю, чому вони нагородили за хоробрість пілота, який наражав на зловмисний ризик себе та майно США, а в найкращому разі — був просто ідіотом [...]. Я не знаю іншої армії у світі, інших військово-повітряних сил, які б нагороджували льотчика за те, що він врізався в безпілотник. Якщо це хоробрість, то, мабуть, у них інакше розуміння цього», — сказав Кірбі.
Саме нагородження він назвав безглуздям.
- 14 березня над Чорним морем російський винищувач Су-27 перехопив і збив американський розвідувальний безпілотник MQ-9 Reaper. Приблизно о 07:03 один із російських літаків Су-27 зачепив гвинт MQ-9, і той впав у міжнародних водах. Кілька разів перед зіткненням два російські Су-27 скидали паливо та пролітали перед MQ-9.
- У Вашингтоні сказали, що авіація росії діяла «у безрозсудній, екологічно небезпечній та непрофесійній манері», тоді як у росії заперечили збиття дрона, запевняючи, що MQ-9 сам зробив різкий маневр і впав у воду.
- Пізніше Пентагон показав відео атаки Су-27 на MQ-9 Reaper. Там видно, що літак скидає на дрон пальне, після чого в нього почались проблеми зі зв’язком.
- 23 березня Шойгу вручив нагороди двом пілотам Су-27, які атакували MQ-9 Reaper над Чорним морем, через що його довелося затопити.