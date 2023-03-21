Чат-бот Bard від Google буде доступний лише для повнолітніх користувачів

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Google

Чат-бот Bard зі штучним інтелектом від компанії Google буде доступний лише користувачам віком від 18 років.

Про це пише BBC.

Bard є нащадком попередньої мовної моделі Google під назвою Lamda, яку так і не презентували.

На відміну від свого конкурента ChatGPT, бот від Google може отримувати доступ до актуальної інформації з інтернету та має кнопку Google it, що відкриває пошук. Також чат-бот запрограмований не реагувати на образливі звернення і має фільтри, що запобігають передачі шкідливої, незаконної або приватної інформації. Але в компанії попередили, що Bard все одно може поширювати дезінформацію та мати упередженість.

Це пояснюють тим, що програма навчається на інформації з реального світу, у якій існують деякі упередження.

Спочатку новий чат-бот запрацює у США та Великій Британії. Щоб почати користуватися ним, потрібно буде зареєструватися.