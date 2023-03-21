ЄС виплатив Україні другий транш макрофінансової допомоги
- Автор:
- Софія Телішевська
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European Parliament / Flickr
Європейський Союз виплатив Україні другий транш макрофінансової допомоги у розмірі €1,5 мільярда із загального пакета на суму €18 мільярдів.
Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
«Разом ми пишемо майбутнє України в ЄС», — наголосила вона.
Перший транш макрофінансової допомоги від ЄС — €3 мільярди — Україна отримала в січні. Київ отримав його без жодних умов. Однак, згідно з домовленостями, наступні €15 мільярдів Україна отримуватиме лише за умови виконання своїх зобовʼязань.