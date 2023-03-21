Байден підписав закон. який вимагає розсекретити інформацію про походження коронавірусу
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Gage Skidmore / Flickr
Президент США Джо Байден підписав закон, який зобовʼязує розвідувальну спільноту розсекретити якомога більше наявної інформації про походження коронавірусу.
У 2021 році Байден доручив розвідувальному співтовариству розслідувати походження COVID-19, робота досі триває.
«Нам необхідно розібратися з походженням COVID-19, щоб допомогти нам краще запобігати майбутнім пандеміям. Моя адміністрація продовжить аналіз всієї таємної інформації щодо походження COVID-19, включаючи потенційні звʼязки з Уханьським інститутом вірусології», — зазначив Байден.
Однак він сказав, що його адміністрація памʼятатиме про національну безпеку, вирішуючи, що публікувати.
- У лютому 2023 року Міністерство енергетики США дійшло висновку, що пандемія коронавірусу, швидше за все, виникла внаслідок витоку з лабораторії. Директор ФБР також вважає, що COVID-19 витік із лабораторії в китайському Ухані.