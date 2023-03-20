Норвегія передала ЗСУ вісім танків Leopard 2. Вони вже в Україні

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Норвегія передала Україні вісім танків типу Leopard 2 і чотири ремонтні спецмашини NM217 Bergepanser. Саме таку кількість вони й обіцяли.

Про це повідомляють Збройні сили Норвегії.

«Вісім норвезьких танків дісталися України та готові воювати проти росії. Також у Польщі триває навчання особового складу під егідою ЄС», — йдеться в повідомленні.

Крім цього, Норвегія виділила кошти на боєприпаси та запчастини танків.

«Ми вважаємо, що нині абсолютно правильно підтримувати Україну. Для норвезької та європейської безпеки важливо, щоб росія не виграла», — заявив міністр оборони Бьорн Арільд Грам.