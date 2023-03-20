Ексначальника СБУ в Харківській області Дудіна підозрюють у держзраді. Йому загрожує довічне увʼязнення
- Автор:
- Анна Холоднова
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Колишнього керівника Управління Служби безпеки у Харківській області Романа Дудіна підозрюють у державній зраді та інших правопорушеннях.
Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.
Слідство встановило, що напередодні 24 лютого 2022 року Дудін знав про високу ймовірність повномасштабної війни з росією. Але замість організації супротиву він фактично зайнявся саботажем. Експосадовець сподівався, що наступ буде успішним і російські окупанти врахують його антиукраїнську діяльність.
Зокрема, він спробував усунути від виконання обовʼязків голову Харківської ОВА, щоб захопити владу і завадити запровадженню воєнного стану.
Також Дудін намагався дискредитувати чинну владу Харкова та області через ЗМІ та паралізувати органи безпеки — для цього він перешкоджав роботі єдиної системи управління Сил безпеки та Сил оборони Харківщини.
Крім того, підозрюваний незаконно віддав наказ особовому складу СБУ в Харківській області покинути Харків та сприяв здачі ворогу зброї та боєприпасів. В умовах воєнного стану Дудін самовільно залишив місце несення служби без поважних причин.
Екскерівника підозрюють за ч. 2 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби), ч. 4 ст. 402 (непокора) КК України.
Роману Дудіну загрожує довічне увʼязнення. Після того як захист ознайомиться зі справою, її передадуть до суду.
- 29 травня 2022 року президент Володимир Зеленський звільнив Дудіна під час візиту в Харківську область. Він заявив, що зробив це через те, що Дудін «не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто».
- 12 вересня 2022 року суд заарештував Романа Дудіна.