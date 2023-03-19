У Казахстані відбулись дострокові парламентські вибори. У Мажиліс проходять шість партій

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У Казахстані 19 березня відбулися дострокові парламентські вибори, явка становила 53,25%.

Про це повідомляє місцеве видання Tengri News.

Перед виборами в країні спростили процедуру реєстрації політичних партій. Зокрема, реєстраційний поріг був знижений у чотири рази, з 20 до 5 тисяч членів. Відсоток проходження партій до Мажилісу цього разу також знизили — з 7% до 5%.

За даними екзит-полів, до Межилісу проходять такі партії:

Amanat (найбільша пропрезидентська партія Казахстану, її очолює чинний президент Касим-Жомарт Токаєв) — 53,46%;

Народно-демократична патріотична партія «Ауил» — 10,52%;

Respublica — 8,90%;

Демократична партія Казахстану «Ак жол» — 7,87%;

Народна партія Казахстану — 6,25%;

Загальнонаціональна соціал-демократична партія — 5,31%.

Ці вибори мають завершити низку політичних реформ, які президент Касим-Жомарт Токаєв проголосив у 2022 році.