У серпні путін має приїхати до ПАР на саміт. Країна заявила, що знає про ордер на його арешт

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Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

У серпні президент росії володимир путін має приїхати до Південної Африки для участі в саміті БРІКС. Країна заявила, що усвідомлює свої юридичні зобовʼязання після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна.

Про це повідомляє Reuters.

«Ми як уряд усвідомлюємо наші юридичні зобовʼязання. Однак до саміту ми продовжимо взаємодію з різними відповідними зацікавленими сторонами. Ми приймаємо до відома повідомлення про ордер на арешт, виданий МКС. Південна Африка зберігає прихильність та дуже сильне бажання, щоб конфлікт в Україні був урегульований мирним шляхом — шляхом переговорів», — сказав речник президента Вінсент Магвенья.

Офіційного підтвердження візиту путіна немає.