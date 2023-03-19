У Держспецзвʼязку розповіли, як росіяни розповсюджують заражені програми через торенти

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Російські спецслужби додають до зламаного програмного забезпечення шкідливий код і розповсюджують його через торенти.

Про це попереджають у Держспецзвʼязку.

Чимало українців, зокрема системні адміністратори деяких компаній, досі використовують неліцензійне програмне забезпечення з торентів. У Держспецзвʼязку наголошують, що це небезпечно. Якщо користувач завантажує та встановлює заражені вірусами файли на компʼютер, хакери отримують доступ до його вмісту і можуть довго залишатися непомітними.

Особливо небезпечно використовувати заражену операційну систему, адже в такому випадку зловмисники мають повний адміністративний доступ до компʼютера, на якому її встановили.